Voici en un seul ouvrage, l'essentiel des connaissances scientifiques à la fois récentes et issues des savoirs accumulés depuis des siècles en matière d'agronomie permettant d'analyser les relations entre les phénomènes pédologiques et la qualité chimique de l'air et des eaux : 1re partie : - les constituants minéraux et organiques, - leurs principales caractéristiques chimiques et physiques - et leurs arrangements. 2e partie : les phénomènes physicochimiques, chimiques et physiques - les phénomènes aux interfaces entre les phases solide, liquide et gazeuse du sol ; - les phénomènes de transport d'eau et de substances chimiques ; - les transformations chimiques abiotiques et biochimiques. 3e partie : applications des connaissances à trois ensembles de processus : - la dynamique des éléments chimiques dans le sol en relation avec leurs cycles biogéochimiques - la fonction du sol en tant que milieu biologique pour les organismes vivants du sol, notamment à l'égard de la biodisponibilité de l'eau, des éléments chimiques et des substances chimiques fertilisantes et polluantes ; - la fonction environnementale des sols résultant de leur rôle comme réacteurs biogéochimiques, siège de rétentions, de dégradations et de transferts mais aussi sources de substances à caractère polluant. Ces connaissances se placent dans un contexte relatif à d'importantes préoccupations comme la production d'aliments et de fibres dans le cadre d'une agriculture durable, la conservation des sols et la protection de la qualité des eaux et de l'air.