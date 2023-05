Beautiful secret

Un manager anglais timide et coincé Une jeune Californienne brillante et audacieuse Une intrigue internationale sexy et pleine d'humour. Lorsque Niall, le frère de Max, (héros de Beautiful Stranger) vit pour la première fois une passion dévorante, il tra. verse New York de long en large pour concrétiser sa course à l'amour. Il peut compter dans sa démarche sur l'aide de son frère et de ses amis. . Ruby Miller jeune surdouée, sur le point d'intégrer un mas. ter à Oxford, aussi belle qu'intelligente, est envoyée par son boss en voyage d'affaires à New York. Seule inconnue : se retrouver quatre semaines d'affilée - sans succomber à la tentation - à travailler aux côtés de Niall Stella, ingénieur de haut niveau, numéro deux de l'entreprise et accessoire. ment le Mec le Plus Sexy du Monde. Ruby l'aime en secret depuis des mois, mais jurerait qu'il ignore totalement son existence... jusqu'à ce vol Londres-New York qui les réunit et lui ouvre les yeux. Récemment divorcé, Niall, peu dégourdi avec les femmes, n'est pas du genre à enfreindre le règlement. Mais Ruby, l'exubérante Californienne s'est lancé le défi de décoincer ce Britannique sexy et guindé, Alors, à des milliers de kilo. mètres de Londres, comment lui résister ? Mais quand leur séjour arrive à son terme, la relation qu'ils ont construite par. viendra-t-elle à perdurer ? Ou s'effondrera-t-elle comme un château de cartes ?