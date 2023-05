Ramuntcho, jeune Basque né de père inconnu, fréquente le milieu des contrebandiers et passe son temps à jouer à la pelote avec ses amis. Amoureux de Gracieuse, il lui promet de l'épouser à son retour du service militaire. Trois ans plus tard, Gracieuse a disparu, sa mère l'a enfermée au couvent. Loin d'être découragé, Ramuntcho décide d'enlever la jeune femme, mais réussira-t-il ? Une histoire d'amour et d'aventure qui évolue dans un décor unique : le Pays basque, terre d'adoption de l'auteur qui vécut à Sare et mourut à Hendaye. Julien Viaud, alias Pierre Loti, officier de marine et célèbre écrivain fut élu à l'Académie française en 1891. Ses voyages et son journal intime ont nourri la plupart de ses oeuvres.