Un chagrin français. Le dialogue impossible

Que nous arrive-t-il ? La République – " notre royaume de France ", précisait Péguy – s'affaiblit. Elle semble prise en étau entre la montée d'une indifférence envers la chose commune et les assauts de minorités violentes ou vindicatives... Les uns murmurent : " Rien à cirer. " Les autres menacent ou terrorisent pour imposer leur loi. Mêlant témoignage personnel et carnets d'éditorialiste, Anne Rosencher cherche un remède à ce chagrin français. Elle dissèque trois expressions qui saturent la conversation publique. " Populisme ", d'abord : terme à la fois imprécis et insultant, idéal pour disqualifier l'autre alors qu'il contient le beau mot de " peuple ". " Progressisme ", ensuite, qui prétend que tout ce qui est neuf est mieux dans les façons d'aborder le féminisme et l'antiracisme. " Vivre-ensemble ", enfin : expression incantatoire, répétée à l'envi pour dissimuler le déclin de l'universalisme républicain.