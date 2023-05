Mes premières comptines et chansons

Un livre " sons et lumières " pour découvrir les grands classiques des comptines et chansons traditionnelles. Avec ses puces sonores, ce recueil est unique. Sur chaque double page, une scène prend vie grâce à une puce sonore qui déclenche une chanson mais aussi une surprise lumineuse qui clignote au rythme de la musique. C'est au son des plus grands classiques du répertoire traditionnel que les petits découvriront l'incontournable " Une souris verte " mais aussi " Pirouette cacahouète " ; " Meunier, tu dors " ; " Loup, y es-tu ? " ; " Le rock and roll des gallinacés " et une berceuse " Doucement ". Les illustrations de Daniel Roode apportent un regard plein de tendresse et d'humour sur ces grands incontournables du répertoire enfantin. Un livre " sons et lumières " pour découvrir les grands classiques des comptines et chansons traditionnelles.