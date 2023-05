Petit Futé Zimbabwe. Edition 2023

Racine de l'Afrique teintée de culture british, le Zimbabwe est l'une des destinations-clé de l'Afrique australe. Les majestueuses chutes Victoria, son symbole absolu, sont considérées comme les plus belles du monde. Sorti de la carte touristique depuis une grosse décennie, le pays s'ouvre à nouveau aux visiteurs. Les opérateurs locaux comme sud-africains qui ont réinvesti le secteur permettent aux amoureux de l'Afrique avec un grand A de réenvisager le Zimbabwe comme une destination à part entière, et non plus une escapade aux chutes à partir de la Zambie voisine. C'est un pays d'une beauté à couper le souffle qui se révèle au détour de ses grands parcs, avec ses paysages verts ou ocres selon les saisons, sa faune fascinante, ses collines et vallées, ses roches et pics magnifiques qui racontent des milliers d'années d'histoire au travers des peintures rupestres laissées par des peuplades premières. Cette créativité se retrouve également de nos jours dans les sculptures en bois ou en pierre de formes étourdissantes, dans l'artisanat extraordinairement riche et varié, mélangeant les pierres précieuses, les perles, le fer... Découvrir le Zimbabwe c'est vivre une expérience digne d' "Out of Africa" et découvrir une autre Afrique dans l'Afrique.