Les protectores Augusti (IIIe-VIe s. a.C.)

Cet ouvrage, appuyé sur un catalogue prosopographique de 260 individus, retrace l'histoire des protectores Augusti du IIIe au VIe siècle. En plaçant au centre de l'analyse la relation privilégiée entre ces soldats et les empereurs, il offre un regard renouvelé sur un maillon central de l'armée romaine tardive. Menée selon une approche à la fois chronologique et thématique, l'étude analyse les modalités d'apparition et d'évolution des protectores, offre une synthèse à jour sur les perspectives de carrière, les mécanismes de promotion, et la diversité des expériences de ces soldats, et ouvre une fenêtre privilégiée sur l'histoire sociale et culturelle de l'armée romaine.