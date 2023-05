L'Assassin royal Tome 7 : Le prophète blanc

Fitz a scrupuleusement rempli son rôle d'assassin royal. Il a servi avec loyauté le souverain Subtil, puis Vérité et sa reine, Kettricken, mais il a perdu au passage sa femme et sa fille. Désormais retiré loin de la cour pour couler des jours paisibles avec son loup Oil-de-Nuit et le jeune Heur, un orphelin qu'il a recueilli, Fitz n'aspire plus qu'au repos. Mais il n'est pas de ceux qu'on oublie facilement : Astérie la ménestrelle, Umbre, son maître assassin, et le mystérieux Fou ne désespèrent pas de le convaincre de revenir à la capitale, où de nouveaux dangers menacent une paix récente et fragile.