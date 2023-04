La Dame de la chambre close

Toc toc toc, je suis là... Alors que Hiroshi s'était enfin décidé à déclarer sa flamme à la fille qu'il aime, le voilà harcelé par... cette inconnue. S'il n'était pas sorti ce soir-là pour vérifier ce qu'il s'y passait, cette grande femme à l'imperméable lugubre ne serait jamais entrée dans sa vie ! Qui est donc cette inconnue qui s'invite chez lui ? Pourquoi l'appelle-t-elle à toute heure du jour comme de la nuit ? Que lui veut-elle et pourra-t-il lui échapper ? Minetaro Mochizuki signe cette histoire fantastique en 1993, deux ans avant sa série culte Dragon Head. Déjà son talent hors pair et son sens du suspense explosent à chaque page. Et ses traits si particuliers nous plongent avec facilité dans une ambiance glauque et angoissante. Ce one-shot, grand classique du manga horreur-fantastique apportera son lot de frissons à tous ceux qui veulent (re)découvrir la légende urbaine de la femme qui sonnait aux portes.