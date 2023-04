Le plus vieux métier du monde

La conseillère d'orientation, ses parents ont décidé pour lui : il sera boucher. Il a la carrure et surtout il n'a pas le choix. Pas au niveau pour le bac. Manuel par défaut. Mais ne dit-on pas que les bouchers ne sont jamais au chômage et gagnent bien leur vie ! Pourtant, la viande morte, ça le dégoûte. Il commence son apprentissage chez Monsieur Pascal. Il accepte passivement son destin alors qu'à l'intérieur il brûle, il aspire à un monde où il pourra enfin vivre pour lui et non pour les autres.