Trois fois Lino

Il s'appelle Ringo, c'est le chien de la voisine. Il fait la taille d'un mini-poney, il sent fort le chien mouillé, et Lino a accepté de l'emmener au parc. Il s'est dit que ça lui ferait un peu d'argent de poche, mais aussi un prétexte pour inviter Nadia à leur premier rendez-vous en amoureux. Quand Lino est arrivé, il y avait Nadia, bien sûr, mais aussi tous les autres, Youssef, Tulipe, Fatou, John-John qui rigolaient et se disputaient. Pour une balade romantique, c'était plutôt raté. Et c'est là que Ringo a détalé... Il y a trois histoires de Lino dans ce recueil : Ringo, La soirée pyjama et Elafonìsi.