Le revers de nos médailles. Des clubs au haut niveau, en finir avec la violence dans le sport

"Des hommes, des vrais". "Il faut être durs". Longtemps le judo français a cru sa réussite bâtie sur ces slogans. Une règle tacite qui a tenu lieu de feuille de route à des générations d'entraîneurs, jusqu'à l'excès. Ces excès, des hommes les ont infligés, d'autres les ont subis. D'autres encore les ont dénoncés, en vain. Or les lignes bougent. Avec l'affaire Sarah Abitbol (la patineuse dont les révélations sont à l'origine du mouvement de lutte contre les violences et les abus en tout genre dans le sport), les violences sexuelles, physiques et/ou morales des sportifs font les Unes de l'actualité. De leur côté, les lanceurs d'alerte ont décidé de porter la parole des victimes, bien décidés à faire changer les choses. Le judoka Patrick Roux est l'un de ces lanceurs d'alerte qui a su utiliser sa notoriété pour faire bouger les lignes. Cet ouvrage, il l'a voulu positif, plein d'espoir et force de propositions. Au-delà de la révélation des faits, des vérités occultées, les pistes de solutions qu'il propose sont fondées sur l'expérience de grandes nations sportives comme l'Australie et le Japon.