Volcans et Séismes

Cet ouvrage permettra aux enfants, âgés de 9 à 12 ans, de mieux comprendre les volcans et de percer tous les mystères de notre planète. D'incroyables images en trois dimensions et des informations rédigées par de grands experts, permettront aux jeunes lecteurs de plonger au coeur des volcans et de comprendre comment la dérive des continents et le magma en fusion peuvent bouleverser notre planète... Une introduction très riche et très complète : - explore le mécanisme des séismes, - permet d'assister à de terribles tremblements de terre - explique comment se forment les volcans et les tsunamis. Des focus détaillent ensuite les séismes les plus incroyables.