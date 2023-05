Le dernier vol

Claire a décidé de tout quitter et de refaire sa vie. Alors, quand son chemin croise celui d'Eva, animée du même désir, quelle aubaine : et si chacune prenait la place de l'autre ? Mais bientôt, la bonne idée se transforme en malédiction... Un suspense traduit en 22 langues, plébiscité par le public comme par la critique, déjà vendu à près de 500 000 exemplaires. Deux femmes. Deux destinations. Une dernière chance de disparaître. 500 000 exemplaires vendus dans le monde Claire avait tout planifié pour fuir Rory, homme politique charismatique doublé d'un mari tyrannique. Mais, à la dernière minute, la mécanique s'enraye. Son chemin croise alors celui d'Eva à l'aéroport JFK. Elle aussi a de bonnes raisons de vouloir changer de vie. Et si chacune prenait la place de l'autre ? Les deux jeunes femmes décident d'échanger leurs billets d'avion. Claire s'envole donc pour Oakland au lieu de Porto Rico, où elle apprend, horrifiée, que le vol qu'elle aurait dû prendre s'est abîmé en mer. Claire est désormais Eva aux yeux de tous. Mais la nouvelle vie dont elle rêvait pourrait se révéler pire que celle qu'elle a laissée derrière elle. Eva avait des secrets ; Claire en a hérité. Des menaces pèsent à présent sur elle... " Les personnages vont vous hanter longtemps ! " The New York Times