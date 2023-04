The Heartbreakers. Tome 2. Felicity et Alex

Felicity vit seule avec sa mère depuis que sa soeur aînée Rose les a quittées sans explication il y a quatre ans. Depuis, Felicity travaille dur pour intégrer Harvard. Pour payer ses études, elle est serveuse dans un restaurant. Son destin bascule lorsqu'elle fait la connaissance d'Alec Williams, le guitariste des Heartbreakers, le BoysBand le plus célèbre du moment. A sa grande surprise, Alec semble sincèrement attiré par elle. Mais son bonheur est de courte durée car Felicity découvre par hasard, cachées sous le lit de sa mère, des paquets de lettres que sa soeur lui a envoyées et qu'elle n'a jamais reçues. Felicity décide de partir à la recherche de sa soeur. Ses meilleurs amis, Asha et Boomer, ainsi qu'Alec l'accompagnent. Au cours du voyage, Alec et Felicity se rapprochent, et tombent amoureux. Mais le garçon est-il sincère ? Il est parfois très réservé et on raconte qu'il aurait une aventure avec une jeune actrice.