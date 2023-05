Two F/Aced Tamon Tome 1

Utage Kinoshita est une lycéenne fan absolue du groupe F/ACE, et plus précisément de Tamon Fukuhara, l'un de ses membres. Un jour, alors qu'elle se rend au domicile d'un nouveau client dans le cadre de son petit boulot de femme de ménage, elle se retrouve nez à nez avec son chouchou. En chair et en os ! Mais quelle n'est pas sa surprise quand elle découvre sa véritable nature... Loin d'être, comme à son habitude, le quota Sexy & Wild de la bande, le jeune chanteur se révèle d'un caractère renfermé, voire carrément dépressif !