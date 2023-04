Guérir ses blessures de l’âme avec les annales akashiques

Saviez-vous que bon nombre des problèmes que vous rencontrez actuellement prennent racine dans vos vies antérieures ? Les annales akashiques sont une immense bibliothèque d'archivage où sont conservées toutes les informations de chaque individu ayant vécu sur terre. Elles contiennent chacune de nos pensées, actions, paroles, intentions et l'ensemble de nos sentiments. Et ces archives exercent une influence considérable sur notre quotidien et nos relations. Découvrir ses vies passées et leurs influences, obtenir des conseils sur des schémas indésirables, recevoir de l'inspiration ou encore comprendre des vérités spirituelles profondes : les annales akashiques offrent de nombreuses explorations passionnantes ! Cet ouvrage vous invite à faire le point sur vos blessures d'âme. Il vous guidera pour comprendre ce que vous vivez, pour consulter vos mémoires akashiques avec l'aide des 24 cartes, pour avancer et grandir.