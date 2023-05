Rosalie et la mer

Il y a Dom et Margaux, les deux soeurs, Rosalie leur tante de 23 ans qui pourrait être leur soeur aînée, et Kevin. C'est lui qui va leur permettre de réaliser leur rêve. Car Rosalie n'a jamais vu la mer. Et même si elle sourit tout le temps, sa vie n'est pas si drôle que ça. Surtout quand on la traite de " triso " . Dom veut faire découvrir à Rosalie la mer pour son anniversaire. Se lancer dans un road-trip vers la Bretagne avec un vieux food truck semble risqué. Mais Dom et Margaux n'ont pas trouvé mieux... Alors, à eux les vagues et le surf à La Torche ?