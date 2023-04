Cet ouvrage se veut un témoignage de la vie sauvage sur Hokkaido en hiver, île à laquelle le photographe se consacre chaque année depuis un peu plus de 10 ans. Il montre les espèces qui vivent l'hiver sur l'île, présentes toute l'année ou bien migratrices ; mais au-delà, il fait ressentir au lecteur l'atmosphère si particulière qui baigne l'île durant l'hiver ; une ambiance pleine de spiritualité à l'image du peuple premier de l'île, les Aïnous. Accompagnés à la fois de courts poèmes japonais (Haikus), de textes et citations d'auteurs, ainsi que ceux du photographe. Hokkaido la mystérieuse, l'île la plus septentrionale de l'archipel nippon ne se révèle pas aisément, il faut partir à la découverte de la faune de l'est de l'île, la partie la plus sauvage, la plus nature. La partie orientale de l'île, la plus sauvage, recèle des montagnes couvertes de forêts habitées par le plus grand des hiboux, des volcans aux sommets enneigés, des lacs d'altitude fréquentés par les cygnes chanteurs, des bords de mer sauvages peuplés du plus grand aigle, des plaines parcourues par des hardes de cerfs Sika. Hokkaido abrite aussi l'oiseau totem de tout le Japon : la grue du Japon. Les grues d'Hokkaido, qui ont bien failli disparaître au milieu des années 50, sont aujourd'hui le symbole retrouvé de l'harmonie japonaise, objet d'admiration commun et sans pareil, symbole de longévité, de bonheur et de fidélité. Elles font désormais l'objet de toutes les attentions.