Rosen Blood Tome 5

Les jours de Levi sont comptés. Bien que dévastée, Stella veut profiter de chacun d'eux et vivre pleinement cet amour impossible jusqu'au jour fatidique. Hélas, voilà que Claude, son soi-disant fiancé, refait surface pour l'arracher des bras de son bien-aimé ! Un duel s'engage entre les deux hommes, tandis qu'au manoir, Friedrich, Yoel et Guilbert se retrouvent chacun face à un dilemme. Mais celui qui va s'imposer à Stella est bien plus cruel encore...