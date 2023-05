The Abandoned Empress Tome 4

Depuis sa naissance, Aristia a été élevée dans un seul but : devenir la compagne de l'empereur, l'aimer et l'assister. Mais tout s'effondre lorsqu'une jeune fille venue d'un autre monde apparaît et lui vole sa place. Aristia devient le souffre-douleur de l'empereur... jusqu'à être condamnée à mort. Elle se retrouve alors sept ans dans le passé ! Et si le destin lui avait donné une seconde chance ?