Something About Us Tome 2

La relation qui lie Woo-jin et Ga-yeong est si forte que rien d'autre n'existe lorsqu'ils sont ensemble. Leur lien est tout ce qu'il y a de plus sincère, et ils sont persuadés d'être les meilleurs amis du monde. Mais ils semblent être les seuls à le penser ! Leur complicité est si grande qu'en les regardant, personne ne veut croire à une simple amitié. Et de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas...