Pallas N° 121/2023 : Etudier les terres cuites antiques aujourd'hui ; Nommer le peuple romain en latin et en grec

Le dossier 1 propose une réflexion globale sur les modalités de production des figurines moulées en creux dans le monde gréco-romain. Le dossier 2 propose quatre éclairages sur la dimension politique de l'acte de nomination du peuple romain entre le Ier s. av. et le Ier s. apr. J. -C. Dossier 1. Les études sur les figurines de terre cuite fabriquées dans l'Antiquité constituent un champ de recherche en plein développement (on parle désormais des Coroplastic Studies). L'ambition de ce numéro est d'engager une réflexion globale sur les modalités de production des figurines moulées en creux dans le monde gréco-romain, du IVe s. avant J. -C. au IVe s. après J. -C. , et de faire un état des lieux des méthodes d'investigation mises en oeuvre pour étudier, conserver et restaurer ce matériel spécifique. Dossier 2. Nommer le peuple, hier comme aujourd'hui, revêt une immédiate valeur politique : outre la délimitation, fondamentale, entre la cité et son extérieur qu'un tel geste suppose, les acteurs politiques investissent de signifiés mouvants, variables selon le contexte et la stratégie politique de chacun, les termes disponibles dans la langue pour se référer au " peuple ". Ce dossier propose quatre éclairages sur la dimension politique de l'acte de nomination du populus Romanus, " peuple-roi " de l'Antiquité, au centre des enjeux politiques à la fin de l'époque républicaine et sous l'Empire.