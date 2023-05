Marie Stuart. Reine tragique

Que renferme ce funeste destin déjà tant dépeint par nombres de biographes. Marie Stuart fut simultanément reine de France, d'Ecosse et surtout prétendante à un troisième trône, celui d'Angleterre. Elevée à la cour de Catherine de Médicis, Marie reçoit une éducation remarquable et apprend très vite les rouages de la politique dans la proximité des Valois. Nous pouvons nous interroger de ce fait sur les positions et alliances qu'elle a entretenu tout au long de sa vie et qui l'ont probablement desservie. Reine catholique, c'est dans une période de complots, de troubles religieux majeurs et dans une Ecosse devenue largement protestante que Marie Stuart gouverne et se bat pour préserver son pouvoir. Femme touchante et bouleversante à la beauté envoûtante, son aveuglement amoureux a-t-il été compatible avec son statut et ses devoirs ? Marie Stuart a-t-elle été trop femme pour régner ?