La force de nos bugs

Un simple lapsus peut détruire une réputation, un oubli innocent faire de vous un être pervers, une confusion naïve vous discréditer, un geste de travers conduire à un malentendu irrévocable. Oubliez Freud et sa " psychopathologie de la vie quotidienne " : nos quiproquos, actes manqués et autres gaffes ne cachent pas des motifs inavouables. Notre propension à bugger est simplement le prix à payer pour avoir une psychologie flexible, capable de répondre aux demandes infiniment variées et imprévisibles du monde physique et de notre environnement culturel et social. Le fait que les choses ne se passent pas toujours " comme prévu " permet la créativité, la découverte, l'humour, l'art... Tout en livrant les explications scientifiques de nos petits travers, l'auteur en appelle à une vision plus juste et plus tolérante de nos failles ordinaires. Une approche à même d'apaiser notre façon de vivre ensemble.