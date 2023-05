Petit Kiwi, grand ami

Kiwi réalise enfin son rêve et se rend sur l'île aux oiseaux, où vivent des milliers d'oiseaux différents ! Mais lors de ses différentes rencontres, on se moque de lui : il a un nom de fruit, une couleur trop terne, une toute petite taille... Kiwi se sent abattu. Mais bien vite, il se rendra compte qu'il est doté de multiples qualités qu'il mettra au service des autres !