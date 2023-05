La femme au dragon rouge

La Chine est-elle plus dangereuse que la Russie ? Devant la terrasse d'un café du temple d'Or d'Amritsar, une fusillade éclate ; une jeune femme voilée est enlevée avec une touriste qui tentait de lui venir en aide... Tomás Noronha part précipitamment en Inde, c'est sa femme qui a disparu avec celle qui se fait appeler Dragon rouge. Aidé de Charlie Chang, agent de la CIA, le célèbre cryptologue va tenter de retrouver leur trace en déchiffrant les messages que Maria Flor lui a laissés. Il se trouve alors confronté à une réalité dont il ignorait l'existence. La stratégie secrète de la Chine et sa très mystérieuse nouvelle route de la soie. Inspiré de faits réels, ce thriller implacable et hyper documenté décrypte les véritables intentions du Parti communiste chinois face à l'Occident. Avec ses capacités de documentation et d'analyse hors-norme, J. R. dos Santos remonte aux origines de l'empire chinois et à ce qui en a fait ses fondements. Des stratégies fondatrices du Royaume des combattants aux nouvelles routes de la soie, il ouvre nos yeux sur les véritables intentions du Parti pour le monde de demain.