Vivre avec un trouble psy

Atteint de plusieurs troubles psychiques, Mickaël Worms-Ehrminger, docteur en santé publique et recherche clinique, a fait le choix de briser le tabou qui entoure encore les maladies de santé mentale pour témoigner de son parcours, et de celui de beaucoup d'autres, des premiers symptômes au rétablissement. Errance médicale, incompréhension de l'entourage, sentiment de honte, déni, risque suicidaire il témoigne sans fard ni détour et livre une réflexion sur la nécessaire remise en question de la prise en charge de la santé psychique. Fort de son expertise, il propose des clés pratiques pour aider les malades à libérer la parole et à trouver, avec l'aide d'un professionnel, le chemin de la guérison. "Pour enfin ouvrir le débat sur la santé mentale, j'ai décidé de prendre la parole en assumant le rôle du survivant d'une maladie parfois mortelle... "