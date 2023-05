Réussir l'entretien avec le jury. Edition 2023-2024

Intégrer la fonction publique, la collection de votre réussite ! Cet ouvrage s'adresse aux candidats préparant les épreuves des catégories A, B et C. - Un descriptif des épreuves de conversation avec le jury et d'entretien avec le jury. - Des conseils pour vous préparer en amont et pour le jour J. - Des fiches méthodologiques pour adopter une bonne attitude et établir un bon contact avec le jury, occuper l'espace, maîtriser vos émotions, réagir à des critiques... - Des fiches de connaissances sur l'environnement professionnel. Livre en Ligne : l'intégralité de votre livre accessible en ligne gratuitement (PC/Mac, Tablettes et Smartphones...)