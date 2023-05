Ours Brun et l'ami caché

Par une belle journée d'été, Ours Brun rejoint ses amis de la forêt. Ours Brun est d'humeur joueuse aujourd'hui. Et si ils allaient tous ensemble se baigner dans la rivière ? Chemin faisant, Ours Brun entend un drôle de bruit dans un arbre. Qui cela peut-il bien être ? Accompagné de ses amis, Ours Brun est bien décidé à percer ce mystère, et à rencontrer... ce nouvel ami !