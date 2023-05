Cahier de vacances féministe jeunesse 2023

Les Insolentes accompagnent les adultes tout au long de l'année, on ne pouvait pas oublier les enfants ! Voici la version féministe du cahier de vacances spécialement conçue pour les petits. Concocté par le média Sorocité, ce carnet illustré et coloré propose des contenus ludiques et pédagogiques pour se sensibiliser dès le plus jeune âge au féminisme sans prise de tête. Le tout servi avec un ton léger et fun ! Ce livre contient 48 pages destinées à embellir votre été, mais surtout à vous convaincre de laisser le patriarcat au placard même avant d'avoir perdu toutes ses dents de lait !