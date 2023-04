J'ai des choses à vous dire

Alain Courtois a connu plusieurs vies. Avocat et procureur du roi dans la magistrature, dirigeant de fédération et de club dans le football, secrétaire général de l'Union belge de football, député, sénateur et premier échevin bruxellois en politique, directeur de l'Euro 2000, il a des choses à raconter dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine de la Justice, du Sport ou en Politique, Alain Courtois a souvent joué un rôle important, parfois décisif, souvent contesté. Malgré sa présence régulière dans les médias, il fut évidemment tenu au devoir de réserve auquel il était astreint dans ses différentes fonctions. Aujourd'hui, toujours très actif mais retiré des affaires, il peut parler sans langue de bois et ne se gêne pas pour le faire. Dans cet ouvrage en mode confession, il revient ainsi sur les dossiers chauds et les événements importants qui ont jalonné sa carrière : le drame du Heyzel alors qu'il était secrétaire général de l'Union belge de football, le projet gargantuesque du stade national qu'il n'a cessé de défendre alors qu'il était échevin des Sports de la Ville de Bruxelles, le fameux Grand Départ du Tour de France 2019 à Bruxelles qu'il a réussi grâce à son amitié avec Eddy Merckx, l'accueil des Diables Rouges sur la Grand-Place de Bruxelles en 2018 devant 8000 supporters déchainés, etc. Un livre-confession qui assurément plaira à certains et fera grincer les dents à d'autres !