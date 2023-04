Histoires heureuses pour tous les amis de la nature

- Des histoires vraies de nature, des histoires de conservation réussies, des projets ambitieux de ré ensauvagement qui prouvent qu'il y a de l'espoir pour l'avenir de notre planète. - LE livre idéal pour les enfants qui s'inquiètent de l'environnement et les parents qui ne savent pas comment les aider. - Un livre magnifiquement illustré, imprimé de manière durable sur du papier 100% recyclé. Ce recueil d'histoires vraies montre que lorsque nous lui donnons un peu d'espace et peut-être un petit coup de pouce, la nature revient en force ! Qu'il s'agisse du nombre de tigres qui a augmenté en Inde et au Népal grâce aux efforts de conservation, ou des réussites en matière de restauration des écosystèmes, comme le retour des loups gris dans le parc national de Yellowstone, ces récits réjouissants montrent qu'il y a de l'espoir pour notre précieuse planète. De nombreux enfants et adolescents s'interrogent sur la santé de notre planète et de notre climat, et il est facile de se sentir dépassé par autant de mauvaises nouvelles environnementales. Ce livre apporte un peu de lumière, montrant qu'avec les bonnes approches, nous pouvons aider la nature à guérir. Le livre est magnifiquement illustré et se combine avec des histoires rassurantes couvrant des succès écologiques. Un chapitre "Ce que tu peux faire" , à la fin du livre, permet aux enfants de savoir comment les choix qu'ils font peuvent contribuer à changer le monde, avec des informations sur le bien-être, prendre soin de son environnement, oeuvrer ensemble, faire entendre sa voix, l'achat de moins de produits et leur provenance ! Les récits édifiants de ces histoires positives constituent une lecture parfaite pour les enfants éco-soucieux, et fournissent aux parents des exemples concrets pour apaiser leurs inquiétudes concernant la nature, le climat et l'avenir.