Petit guide illustré du pâturage tournant dynamique

L'herbe pâturée retrouve peu à peu une place prépondérante dans les élevages ruminants. Longtemps dévaluée face à des cultures dites plus productives, elle regagne ses lettres de noblesses en redémontrant, si c'était nécessaire, ces vertus de sobriété, d'autonomie et de résilience. Pour autant, s'engager dans la voie du pâturage peut s'avérer complexe pour un éleveur néophyte. Implanter une culture en général est assez simple, les paramètres à prendre en compte sont peu nombreux et souvent bien maitrisés. Pour débuter un système de pâturage, les données sont nettement plus nombreuses et parfois antagonistes : les différents types de sol, l'historique des prairies et leurs devenir, le nombre de découpages et leurs surfaces, l'ingestion possible ou souhaitée des animaux, les variations attendues de la météo, les chemins d'accès aux pâtures... sont autant d'éléments qui doivent être intégrés simultanément dans la conception du système. Et ce n'est que le début du travail car tout au long de la saison de pâturage, sans conduite précise la météo et ses caprices réussiront à vous faire échouer dans toutes vos prises de décisions. Pâturer une parcelle au bon moment est assez facile, mais les pâturer toutes à l'optimum relève d'un art dont nous ne pouvons qu'humblement essayer de nous approcher. C'est ce à quoi nous nous proposons de vous aider à faire dans ce livre. Notre objectif est de vous fournir les bases solides d'un pâturage maîtrisé, efficace et résilient que nous avons nommé Tournant Dynamique. Nous aborderons : - le diagnostic de l'état de fertilité de la prairie et les actions correctives à mettre en place pour optimiser leur productivité, - l'installation d'un système de pâturage adapté à chaque élevage, - la conduite des parcelles au jour le jour en fonction des saisons et des aléas météorologiques.