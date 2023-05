Mon cahier stop presbytie. Exercices de rééducation visuelle

Vous tendez les bras et cherchez la lumière pour déchiffrer les petits caractères ?? Vous avez des difficultés pour lire vos mails, sms, etc.? ? Vous éprouvez une gêne visuelle pour des gestes nécessitant de la précision ?? Ce sont les premiers signes de la presbytie, un phénomène parfaitement naturel lié au vieillissement du cristallin. Plus que jamais, il est donc temps de prendre soin de vos yeux ? ! Ce cahier propose plus de 30 ? exercices oculaires faciles et accessibles à tous, que l'on ait déjà des problèmes de presbytie ou que l'on souhaite les retarder. Il suffit d'y consacrer 10 ? minutes par jour pour récupérer rapidement confort des yeux et vision claire ? : des résultats concrets, pour un minimum d'efforts. La méthode est simple : page de gauche, une explication pas à pas de l'exercice à réaliser ? ; page de droite, le support visuel pour vous entraîner quotidiennement. Mêlant astucieusement plusieurs techniques (yoga des yeux, méthode Bates, stéréogrammes...) pour un effet optimal, ce cahier vous permettra d'améliorer nettement votre capacité visuelle, et pourquoi pas, de poser vos lunettes ? !