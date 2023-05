Comment rétrécir un dragon sans se brûler les sourcils ? L'Art de poser les questions puissantes en coaching et en thérapie narrative

"Chacune de nos questions peut ouvrir un nouveau monde et changer la vie de nos clients" : c'est ce que dit David Epston, le cofondateur de la thérapie narrative et inventeur de l'affûtage de questions. Voilà une grande responsabilité pour le coach ou pour le thérapeute narratif qui chemine avec son client dans les paysages accidentés de ses histoires et de son identité. Mais qu'est-ce qu'une bonne question narrative et comment les fabriquer ? C'est ce que s'efforce d'expliquer ce livre, ayant résolument choisi une approche très concrète et "artisanale" . Aux antipodes des grandes théories philosophiques, il vous propose une méthode pour accroître la puissance, la beauté et l'impact de vos questions. Il vous propose des boussoles et de nombreuses métaphores opératoires pour vous orienter dans la randonnée des conversations narratives et être le meilleur guide possible pour vos clients. Rédigé par des praticiens et formateurs expérimentés, il vous aidera à passer de l'angoisse de trouver la meilleure question à la joie de choisir la question la plus étincelante parmi toutes celles qui se présentent à vous. Apprendre à créer des questions narratives puissantes et poétiques, c'est passer du solfège matérialisé par les cartes narratives de Michael White à l'improvisation musicale à deux que propose la danse de la conversation, c'est renoncer au contrôle pour accéder à la maîtrise.