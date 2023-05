Le street art est un style artistique qui attire souvent les enfants, grâce à son univers graphique et souvent coloré. De plus, il est visible dans leur quotidien et dans la rue, de quoi susciter leur attention et leur envie d'en savoir plus ! Une découverte dans un premier temps chronologique... Dans la première partie du livre, on apprend que l'humain s'est toujours exprimé sur les murs, comme l'illustre par exemple l'art que l'on retrouve dans les grottes préhistoriques. Mais le street art à proprement parler est né dans les années 1960, aux Etats-Unis. A l'époque, de nombreux jeunes sans travail protestent en écrivant sur les murs, ce sont les graffitis. Ces graffitis deviennent au cours du temps de véritables oeuvres d'art, sont colorés, pensés. Le street art se déploie sur tous les continents, et les techniques évoluent : pochoirs, collages, peinture en spray, photographie, récupération d'objets... Les possibilités sont infinies ! On explore le XXe et le XXIe siècle, du street art comme pratique vandaliste à la reconnaissance du mouvement par les institutions... . puis une mise en valeur des grands noms du street art On présente aux enfants 11 street artistes, les plus connus, mais aussi quelques-uns plus confidentiels : Keith Haring, Blek le Rat, Thierry Noir, JR, Miss Tic, JonOne, Banksy, Invader, Bordalo II, Alëxone, Clet, Os Gêmeos, El Seed et Vinie. Les oeuvres sont choisies parce qu'elles parlent de leur époque ou montrent différentes techniques, mais aussi et surtout parce qu'elles parlent aux enfants. Une collection de livres sur l'art qui se met à la portée des enfants Des explications simples et courtes, richement illustrées de dessins et de 13 photographies d'oeuvres colorées et attractives. Une mascotte, de l'âge du lecteur, l'accompagne dans ses découvertes, et lui pointe du doigt ce qu'il faut voir dans les oeuvres. Une façon pour l'enfant de s'identifier et d'apprendre en douceur.