X raisons de mourir

"Stefan Ahnhem est la nouvelle star de la galaxie scandinave". Daily Mail Confronté à une série de meurtres atroces qui ensanglantent le Danemark et la Suède, Fabian Risk de la police d'Helsinborg quitte à regret le chevet de sa fille, dans le coma après avoir été blessée par balle, pour mener l'enquête. Astrid Tuvesson, chef de la brigade criminelle, est elle aussi envoyée sur le terrain, obligée d'interrompre son traitement de sevrage à l'alcool. Mais l'équipe autrefois soudée que formaient Fabian et Astrid se désagrège : Fabian est hanté par une enquête officieuse sur un collègue soupçonné de double jeu, et Astrid replonge dans la dépendance. Pendant ce temps, les assassinats se multiplient de part et d'autre de la frontière... "Le prodige Stefan Ahnhem porte un regard lucide sur notre époque". UPSALA NYA TIDNING "Maître dans l'art du suspense". ÖLANDSBLADET "Un must pour tous les amateurs de thrillers". BTJ