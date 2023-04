L'Art du management visuel. Du Post-it au mur virtuel, partagez vos idées, 2e édition

Manager avec les outils visuels, ça s'apprend ! A l'ère du travail hybride, les mots et les chiffres ne suffisent plus à communiquer. Cet ouvrage répond à un besoin croissant d'utiliser des outils visuels (mind maps, schémas et dessins, Post-it®...) pour manager, produire, négocier, communiquer... Partager des contenus visuels permet de faire le tri dans votre réflexion, clarifier vos idées, booster votre créativité, et ainsi gagner du temps et trouver les meilleures solutions. Découvrez comment tirer le meilleur parti du papier et du numérique, en présentiel ou distanciel, à l'aide d'outils multimédia multifonctions : renforcer la participation, l'engagement, la motivation des équipes ; créer des outils de partage puissants pour des réunions efficientes ; réduire le fossé qui peut se creuser entre les personnes sur site ou en télétravail... Cet ouvrage vous aidera à choisir les bons outils, au bon moment, pour développer au mieux vos stratégies.