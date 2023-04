Mini-guide des Chakras

Les chakras, nécessaires à notre ancrage et à notre développement spirituel, nous permettent de nous sentir alignés dans nos vies. Dans ce mini-guide, découvrez les 7 chakras principaux, leur couleur et autres spécificités. Apprenez à les activer et à les harmoniser grâce à des conseils et à différents outils (méditation, affirmations, lien entre chakras et cristaux...). Vous saurez alors décoder votre corps pour être en constant équilibre ! Grâce aux chakras, équilibrez votre énergie vitale !