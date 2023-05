Agir et penser comme Son goku

Avec la pureté de coeur qui le caractérise, Son Goku s'est révélé aux yeux d'innombrables enfants. Et c'est ainsi que, sans même que l'on ne s'en aperçoive, Goku est devenu notre ami, notre modèle et une aspiration à l'amitié, à l'humour et à la justice pour toute une génération. A travers ce livre, nous allons explorer différentes facettes de la personnalité de Son Goku, voir quels enseignements nous pouvons en tirer et comment les appliquer dans notre quotidien. Qu'il s'agisse de son regard sur soi, ses relations aux autres, sa vie de famille, son rapport à l'environnement mais également sa manière d'aborder et de résoudre les conflits, vous verrez que cette figure emblématique du Shônen Manga - comprendre Manga à destination des jeunes garçons - se révèle à la fois archétypale et pleine de surprises. De par son appétit d'ogre, sa tendance à foncer bille en tête, ou sa capacité à fédérer autour de lui, Son Goku peut très bien être vu comme le père spirituel de Naruto, Luffy au chapeau de paille et consorts.