100 % plancha !

Le duo emblématique des Philippe de Masterchef saison 4 a relevé pour vous le DEFI PLANCHA ! Chacun vous propose sa déclinaison d'un ingrédient à travers une recette originale et toujours pleine de soleil grâce à la plancha LE MARQUIER. Entre les coups de coeurs des chefs et les duels, découvrez près de 45 recettes inédites, faciles et originales qui épateront vos proches à l'approche des beaux jours ! Tartare VS Burger, Cordon bleu VS Wok, Croquants aux noix VS Fraises au caramel et noisettes... A vous de tester et de régaler votre tablée avec de bons produits de nos régions !