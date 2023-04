Cyclique. Guide naturopathique pour accompagner le cycle menstruel

Conseils et recettes pour bien vivre chaque phase de son cycle Folliculaire, ovulatoire, lutéale et menstruelle, chaque phase du cycle recouvre des problématiques différentes et demande des soins spécifiques. Retrouvez dans ce livre les conseils d'une naturopathe spécialisée dans le cycle menstruel pour apprendre à mieux connaître votre corps, à adopter les soins adaptés à chacune des phases (plantes, huiles essentielles, tisanes...) et à cuisiner de délicieuses recettes correspondant à votre tempérament naturopathique. Dans ce livre : - un guide clair qui décrypte le cycle menstruel et des conseils pour en prendre soin grâce à la naturopathie ; - un test pour découvrir son tempérament naturopathique et adapter les conseils et les recettes à son propre tempérament ; - 50 recettes (salées, sucrées et boissons) pour accompagner en douceur les 4 phases du cycle.