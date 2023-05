L'histoire de la Bête. Edition collector

Retrouvez le deuxième tome des Disney Villains dans une version collector et luxe. C'est l'histoire d'un prince maudit qui vivait reclus dans un grand château, à l'écart du monde. Peu l'ont rencontré, mais ceux qui l'ont aperçu jureraient qu'il porte une crinière sauvage et que ses ongles sont aussi tranchants que des griffes... Mais comme pour chaque histoire, il y a plusieurs versions. Qu'importe ce que l'on a pu dire ou écrire, une seule question demeure : comment un prince jadis joyeux et apprécié de son peuple a-t-il pu se transformer en un monstre solitaire, rongé par l'amertume ? Peut-il encore trouver l'amour véritable et rompre la malédiction qu'on a jetée sur lui ? Voici l'une de ces histoires. Une histoire de bêtes.