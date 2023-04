Unité d'élite Tome 3

Alyssandra et Christopher sont sur un petit nuage : non seulement ils vont se marier, mais en plus ils attendent un deuxième enfant ! Entre les préparatifs du mariage, le début de la grossesse et une nouvelle mission secrète pour Alyssandra, ils ne savent plus où donner de la tête. Tout serait parfait si une ombre inquiétante ne planait au-dessus d'eux. Lorsqu'une série d'incidents graves vient perturber leur travail et leur quotidien, Christopher comprend qu'ils ne sont plus en sécurité et s'efforce de protéger les siens de la menace. Un danger rôde et il pourrait bien remettre en question tout ce qu'ils ont réussi à construire... jusqu'à les détruire eux-mêmes.