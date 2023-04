Mon Pass'Orientation Lycée. Lycée général & technologique 2de/1re/Tle, Edition 2023

Inédit ! Le seul support tout-en-un pour réfléchir à son orientation et déjà utilisé par des milliers de lycéens ! - Une réorganisation du cahier en 5 parties, en partant de la connaissance de soi. - J'apprends à me connaître ; - J'explore le monde professionnel ; - Je découvre les différents parcours d'orientation ; - Je découvre l'enseignement supérieur ; - Focus Terminale : Parcoursup et Grand Oral ; - Un cahier sur 3 ans que l'on peut démarrer à tout moment. - Des outils concrets permettant à l'élève d'anticiper et de préparer son orientation, Parcoursup et le Grand oral. - Des activités guidées et engageantes pour que l'élève puisse travailler en autonomie. - Des activités de synthèse et de bilan à la fin de chaque partie. - Des pages "Agenda" en fin d'ouvrage, pour exprimer ses voeux, noter ses moyennes... - Une maquette aérée et dynamique avec des illustrations modernes en lien avec les thématiques. - 8 vidéos coaching exclusives en lien avec la partie 1 pour travailler la connaissance de soi, explorer ses forces et ses centres d'intérêt, travailler sur sa motivation.