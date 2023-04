Maisons des bords de mer. Modernité et régionalisme en Charente-Maritime (1945-1980)

Objet de rêve, la villa balnéaire formalise une invitation au voyage où, depuis la fin du XVIIIe, architectes et entrepreneurs rivalisent d'invention et multiplient les solutions d'articulation entre l'intérieur et l'extérieur où se déroule une grande part de la vie estivale. Entre 1945 et 1980, la villégiature devient tourisme de masse et les maîtres d'oeuvre doivent s'adapter à ce changement d'échelle. Le marché de la maison individuelle et celui de la maison balnéaire dont elle n'est qu'un aspect en sont bouleversés. La créativité foisonnante qui prévaut encore dans le contexte de la Reconstruction s'essouffle devant les réalités économiques et sociologiques d'une aspiration légitime du plus grand nombre à jouir d'une petite place au soleil en bord de mer. S'appuyant sur le corpus des 12000 maisons individuelles construites entre 1945 et 1980 sur le littoral de Charente-Maritime, à Saint-Georges-de-Didonne, Royan, Ronce-les-Bains, Fouras, Châtelaillon-Plage, La Rochelle, mais aussi dans les iles d'Aix, d'Oléron ou de Ré, l'ouvrage propose, pour la première fois à l'échelle d'un département, un panorama complet de la production des maisons du littoral, des villas modernes les plus inventives à la production de maisons ordinaires qui dessinent le paysage côtier contemporain. L'ouvrage questionne les façons d'être modernes et la place qu'y occupent les architectes et les entrepreneurs concepteurs, la notion de régionalisme au moment de son abandon et de sa renaissance à l'aube des années 1980 sous la forme d'un post-modernisme vernaculaire inventif.