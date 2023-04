Je m'initie aux pierres de mon signe astral

Bénéficiez des bienfaits des pierres associées à votre signe astrologique Saviez-vous que selon votre signe astrologique, certaines pierres vous conviennent plus que d'autres ? Découvrez dans ce guide inédit ultra-pratique la magie des pierres et cristaux pour profiter de leurs bienfaits au quotidien et pacifier vos relations personnelles et professionnelles. Classés selon les 4 éléments (feu, air, eau et terre), les différents signes astrologiques et les pierres n'auront bientôt plus de secrets pour vous ! Martine Pelloux, spécialiste en lithothérapie, et Catherine Aubier, astrologue, transmettent pour la première fois leurs secrets pour réaliser facilement votre propre mandala en pierres, support à la méditation qui est en accord parfait avec vos besoins et vos envies.