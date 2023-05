Petit Futé Ecosse. Edition 2023

"Ceud Mile Failte" ! C'est peut être la première chose qui vous frappe et vous séduit dans ce pays où l'on vous accueille en gaélique par "Cent mille bienvenues". Un pays où passé et modernité se côtoient à merveille et dont le peuple invite chaleureusement à découvrir la diversité et la culture. Mais rien n'est jamais acquis quand on tente de percer les mystères qui entourent Lochs, montagnes et châteaux des Hautes et Basses Terres d'Ecosse. Des paysages époustouflants, des villes passionnantes et un patrimoine culturel exceptionnel, autant d'atouts qui vous charmeront et mettront en éveil tous vos sens.