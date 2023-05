Petit Futé Rwanda. Edition 2023

Le Rwanda n'est pas un pays comme un autre. Le génocide de 1994 a radicalement affecté son image internationale, et tant envahi les consciences internationales, qu'on en est venu à oublier l'immense beauté de ce pays. Par son calme retrouvé, unique dans la région, par ses arts préservés, par sa nature envoûtante, le Rwanda est un pays exceptionnel, si loin des circuits touristiques. Depuis le génocide, le pays a radicalement changé, avec une volonté affichée des autorités d'effacer le virus de la division ethnique. Place aujourd'hui à un pays neuf et entreprenant. Le Rwanda, c'est à la fois la mémoire d'un passé aussi riche que tragique, et un formidable laboratoire de l'Afrique de demain. Déjà deux bonnes raisons pour aller y voir de plus près !